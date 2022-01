Com sede em Osasco, Uber vai recrutar 70 profissionais de engenharia e tecnologia

Para comemorar os três anos do Centro de Tecnologia da empresa no Brasil, a Uber, que tem sede em Osasco, realizará uma semana especial de recrutamento online, de 14 a 18 de fevereiro. São oferecidas 70 vagas nas áreas de engenharia Backend e desenvolvimento mobile Android e IOS.

publicidade

As funções estarão baseadas no Uber Campus, em Osasco, e seguirão uma política de trabalho híbrida, também elegível para modelo 100% remoto. “Uma das características mais interessantes em trabalhar aqui é sentir o impacto imediato daquilo que realizamos e saber que a tecnologia que estamos desenvolvendo hoje está contribuindo para construir um futuro melhor para as pessoas e para as cidades”, declara Rafael Pereira, Head do Centro de Tecnologia da Uber no Brasil.

Para participar da semana especial de recrutamento, o candidato deve se inscrever pelo link https://secondbrazilengineeringhiringweek.splashthat.com/. Após a inscrição, os recrutadores entrarão em contato para confirmar a participação e informar como serão as próximas etapas.

publicidade

O processo seletivo será realizado 100% online e terá duas etapas antes do evento: entrevista com recrutador e o Pair Programming challenge, uma sessão de uma hora para resolução de problema algorítmico.

Os candidatos aprovados serão convidados para a fase final que contará com mais duas entrevistas para avaliação de habilidades técnicas como arquitetura, programação e resolução de problemas. A resposta final será informada uma semana após o final da semana de recrutamento.