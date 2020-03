Com suspeita de coronavírus, Ana Hickmann se isola no quarto de hóspedes de sua mansão

Além de Luisa Mell, a apresentadora Ana Hickmann é mais uma celebridade com suspeita do novo coronavírus.

Ela fez um desabafo nas redes sociais neste domingo (22). Relatou que tem sintomas da doença e, por recomendação do médico, decidiu se isolar no quarto de hóspedes de casa, para ficar longe do filho e do marido e diminuir o risco de contaminá-los.

“Estou com sintomas de gripe, febre alta, dor no corpo. Graças a Deus sem falta de ar e sem tosse pesada. Faço parte do grupo de suspeita do coronavírus”, declarou.

Ana Hickmann, no entanto, não fez o teste para confirmar se tem mesmo a doença. “Não tem teste para todo mundo. Somente pessoas com casos graves é que estão fazendo os exames. Eu não quero tirar o lugar de realmente vai precisar do exame, de um leito de hospital”, afirmou.

A apresentadora também lamentou o duro momento enfrentado pelos profissionais da saúde em meio à pandemia: “É muito triste saber que os médicos não estão conseguindo dar conta. Todo mundo que faz parte desses profissionais da saúde merecem mais do que nossos aplausos, merecem toda nossa atenção, respeito. Estão fazendo muito por nós e trabalhando com pouco”.

Apelo

Ana Hickmann fez um apelo aos fãs e seguidores: “Se você ainda não está levando a sério, comece! É de verdade! Amor, respeito, é se afastar de todo mundo agora. Se você ama, você vai se afastar. Se você está se sentindo mal, resfriado, fique isolado”.