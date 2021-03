Com suspensão do atendimento presencial no Poupatempo, saiba como solicitar serviços online

Desde o início da pandemia, o Poupatempo, que tem unidades em Osasco, Carapicuíba e Cotia, ampliou os serviços disponíveis de forma remota. Por meio do computador ou celular, cidadãos podem solicitar renovação e segunda via de CNH, consulta de IPVA, seguro desemprego, entre outros serviços.

Para facilitar o acesso de quem tem dúvidas sobre como usar as ferramentas digitais, o Poupatempo disponibiliza em seu portal (www.poupatempo.sp.gov.br) cartilhas ilustrativas e vídeos, com o passo a passo dos serviços mais solicitados. Além disso, em seu canal no YouTube também há uma série com 14 tutoriais.

Atualmente, o Poupatempo disponibiliza 130 serviços eletrônicos e trabalha para ampliá-los. Entre os atendimentos mais solicitados nos canais digitais, estão renovação e segunda via de CNH, consulta de IPVA, multas e de pontuação, carteira de trabalho, seguro-desemprego, licenciamento e transferência de veículos, pré-cadastro da vacinação contra a covid-19, entre outros.

Primeiro acesso no Poupatempo Digital

Quem já tem cadastro no Poupatempo, ao acessar o aplicativo ou o portal, pode somente clicar em ‘Entrar’, em seguida digitar o número do CPF e a senha. Caso não consiga acessar, basta clicar em ‘Esqueceu a senha?’ e escolher uma das formas de recuperação.

Quem preferir usar o celular para realizar o atendimento, precisa antes de tudo baixar o aplicativo. Para isso, basta entrar na loja de apps do smartphone – Google Play (para Android) ou App Store (para iOS) -, pesquisar por ‘Poupatempo Digital’, e clicar em ‘Instalar’.

O próximo passo para quem irá realizar o primeiro acesso é criar um usuário e senha no LoginSP, que pode ser feito no próprio portal ou aplicativo do programa. O cadastro é rápido, basta clicar em ‘Cadastre-se aqui’, informar o seu CPF e clicar em ‘Avançar’. Na tela seguinte, o cidadão irá preencher os demais campos cadastrais com os dados pessoais solicitados.

Um e-mail de validação será encaminhado ao endereço informado, para confirmar o cadastro. Para concluir, basta clicar no link enviado para seu e-mail. A partir de então, o cidadão já pode usar o CPF e senha cadastrados para acessar os canais digitais do Poupatempo, tanto no portal quanto no app.

