Com Templo Zu Lai, Kartódromo e pesqueiros, Cotia concorre a prêmio de destinos turísticos

Com Templo Zu Lai, Kartódromo e pesqueiros, Cotia concorre a prêmio de...

A cidade de Cotia está concorrendo ao Prêmio Top Destinos Turísticos, que está em sua quinta edição neste ano. A premiação reconhece municípios que se destacaram em ações relacionadas ao turismo no estado de São Paulo e é realizada pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB) e do SKAL Internacional São Paulo.

Nesta edição, Cotia concorre nas categorias: Turismo Religioso, Turismo Gastronômico e Turismo Rural. A votação vai até o dia 26 de maio e qualquer pessoa pode participar através deste link (Top Destinos Turísticos 2023).

Os vencedores serão premiados com o título “Município TOP Destinos Turísticos 2023” em evento marcado para o dia 17 de junho.

Na região, Cotia se destaca pela vasta área verde e reúne opções de lazer como parque aquático com praia artificial, Templo Zu Lai, Kartódromo Internacional Granja Viana, Parque Teresa Maia, Parque das Nascentes, Igreja Matriz, Represa Pedro Beicht, Sítio do Mandú, Templo Budista Tibetano Odsal Ling, além de dezenas de pesqueiros e fazendinhas e um roteiro gastronômico na região da Granja Viana.