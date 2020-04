Com unidade em Alphaville, academia que tem Gabriela Pugliesi como sócia se pronuncia após festa polêmica

Com uma unidade em Alphaville, a rede de academias Studio Velocity, que tem Gabriela Pugliesi como uma das sócias, se pronunciou após a polêmica festa realizada pela influenciadora em plena quarentena, alvo de milhares de críticas, inclusive de famosos.

Sem citar diretamente o nome de Pugliesi, o Studio Velocitu declarou, por meio de nota nas redes sociais: “NÃO APROVAMOS E NÃO ENDOSSAMOS atitudes que possam prejudicar o bem-estar coletivo. E este momento, mais do que nunca, exige consciência e responsabilidade de todos nós”.

Leia a íntegra da nota do Studio Velocity em meio à polêmica sobre a festa promovida pro Gabriela Pugliesi:

“Este momento é, de longe, o maior desafio que já enfrentamos nos últimos 7 anos de empresa. Estamos nesta batalha desde o início, respeitando as ordens e diretrizes da OMS e da ciência no combate à pandemia.

Fomos a primeira rede de academias do Brasil a suspender as operações voluntariamente, antes mesmo da quarentena oficial ser iniciada. Assim, gostaríamos de reforçar que NÃO APROVAMOS E NÃO ENDOSSAMOS atitudes que possam prejudicar o bem-estar coletivo. E este momento, mais do que nunca, exige consciência e responsabilidade de todos nós.

Agradecemos às inúmeras mensagens diárias dos nossos alunos — muitos deles que trabalham na área da saúde — dizendo o quanto nossas aulas online os tem ajudado a manter a sanidade e o equilíbrio em meio a esta crise tão séria e sem precedentes. Isto aquece o nosso coração e nos mostra que continuamos cumprindo nossa maior missão, que é a de melhorar cada uma das vidas que tocamos pelo caminho – mesmo à distância.

Em nome das mais de duzentas pessoas que compõem a nossa equipe e que representam verdadeiramente a nossa marca, dizemos: se cuidem e RESPEITEM as orientações dos órgãos de saúde. Logo estaremos juntos novamente”.