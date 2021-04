Com unidade em Osasco, Banco do Povo oferece crédito de até R$ 21 mil para mulheres

O Banco do Povo Paulista, com unidade em Osasco, tem uma linha de crédito específica para mulheres. O crédito é voltado para empreendedoras formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI) e informais sem restrições junto ao Serasa e Cadin Estadual.

Para trabalhadoras informais (pessoa física), o crédito liberado vai de R$ 200 a R$ 15 mil, juros de 0,8% ao mês, prazo de pagamento de 18 a 36 meses e carência de 90 a 120 dias. Já para pessoa jurídica (com CNPJ), o crédito vai de R$ 200 a R$ 21 mil, juros 0,35 a 0,55 ao mês e prazo 24 a 36 meses, com carência 120 a 150 dias.

Em Osasco, a unidade do Banco do Povo está localizada no Centro Público de Economia Solidária da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, da Prefeitura. Devido à pandemia de covid-19, o atendimento tem sido realizado de forma remota. Para obter mais informações, basta ligar no telefone (11) 3683-8944 ou mandar e-mail para osasco@bancodopovo.sp.gov.br.

Conheça outras linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Povo às mulheres:

– Linha Empreenda Rápido para pessoa física, que libera crédito de R$200,00 a R$15.000,00 com juros de 0,8% ao mês e prazo de pagamento de 12 a 24 vezes, com carência de 60 a 90 dias. Para pessoa jurídica, inclusive produtor rural com CNPJ, crédito de R$ 200 até R$ 21 mil e juros de 0,35 a 0,55% ao mês, com prazo de pagamento de 24 até 36 meses e carência de 60 a 90 dias.

– Linha Emergencial pessoa jurídica que libera crédito de R$ 200 a R$ 10 mil e juros de 0,00 a 0,35%. Nesse caso, o crédito pode ser utilizado para pagar contas de consumo e boletos em atraso.

