Com unidades em Osasco e Barueri, Sam’s Club abre as portas para não sócios no fim de semana

Com unidades em Osasco e Barueri, Sam’s Club abre as portas para...

No seu mês de aniversário, o Sam’s Club promove um open house de 06 a 08 de outubro. Somente nesses três dias, as 27 lojas do clube, como as de Osasco (no complexo do SuperShopping) e Barueri (ao lado do shopping Tamboré) estarão com as portas abertas para não-sócios.

Publicidade

Com um conceito único no mercado brasileiro, o Sam’s Club oferece mais de 5 mil itens, entre importados, novidades exclusivas, além de marcas próprias e produtos voltados para o uso profissional e do dia a dia.

O Sam’s Club oferece ainda mais vantagens em cervejas especiais – são mais de 70 rótulos de cervejas especiais – carta de vinhos de diversas regiões do mundo, azeites exclusivos, ingredientes importados para os amantes da gastronomia, sobremesas especiais, bomboniere, eletrônicos entre outros.

O open house deste final de semana faz parte das comemorações dos 22 anos do Sam’s Club no Brasil. Durante todo o mês de outubro, o clube de compras estará com uma série de ações e promoções especiais.

Para ter acesso às vantagens oferecidas pelo Sam’s Club, o cliente deve tornar-se sócio.