Com unidades em Osasco e Barueri, Sodimac planeja abrir 8 novas lojas até 2023

Com lojas em Osasco e Barueri, a Sodimac pretende abrir oito novas unidades no país até 2023. Neste ano, a expansão começou com a inauguração da loja no formato Sodimac Dicico em Embu das Artes, no dia 3 de fevereiro.

publicidade

A empresa soma 53 lojas no país, sendo seis delas no formato de megalojas Sodimac Homecenter|Constructor e as demais no modelo Sodimac Dicico, que são mais compactas. “Nosso plano de crescimento contempla novas lojas de ambos os formatos”, explica Alfonso Barberena, diretor-presidente da Sodimac Brasil.

A Sodimac entrou no mercado brasileiro em 2013, quando comprou a rede de materiais para construção Dicico. No ano passado, concluiu a remodelação dessas unidades para o formato Sodimac Dicico e iniciou a abertura de novas lojas com a bandeira.

publicidade

Todas as lojas da Sodimac no Brasil estão concentradas no estado de São Paulo. Além disso, por meio das vendas online e da presença em dois dos principais marketplaces do país, a companhia amplia a atuação também para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás e Distrito Federal.

“Nossas vendas online tiveram forte crescimento nos últimos dois anos. Por isso, todas as áreas da empresa têm focado esforços para evoluirmos digitalmente e, por consequência, melhorar a experiência de compra dos clientes”, destaca Barberena.

publicidade

Além do Brasil, a Sodimac está presente na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai. Ao todo, opera mais de 250 lojas.