Com unidades em Osasco e região, Blue Sol Energia Solar tem franquias a partir de R$ 10 mil

Após fechar 2022 com aproximadamente 300 franquias em operação, sendo seis em Osasco, Barueri e Cotia, a Blue Sol Energia Solar, empresa pioneira no mercado de energia solar fotovoltaica, continua o seu plano de expansão para 2023. A marca planeja atingir a marca de 500 unidades franqueadas até o final deste ano.

Marcio Santin, gestor de franquias da Blue Sol afirma que a rede pretende ainda chegar em estados como Mato Grosso do Sul, Acre e Tocantins, onde ainda não está presente. “Começamos o ano com um volume importante de contratos fechados. São cerca de 30 novas franquias que vão iniciar atividades em 13 estados dentro dos próximos dois meses”, detalha.

Para que as metas de crescimento definidas sejam alcançadas, a Blue Sol Energia Solar segue focada na Franquia Next, que tem operação “home based” e investimento total de até R$ 25 mil. A expansão também deve ocorrer por meio de um novo modelo de negócios, a Franquia Next Lite, que tem investimento ainda mais enxuto, de no máximo R$ 10 mil.

Santin ressalta, por fim, que além da atuação no mercado de micro e minigeração distribuída voltada aos imóveis residenciais e aos comércios, a Blue Sol Energia Solar tem interesse em ampliar o número de negócios e instalações de sistemas fotovoltaicos especialmente em empresas e propriedades dedicadas ao agronegócio.

Outro nicho que deve crescer, segundo a empresa, é a ‘Blue Sol Mob’, divisão recém-lançada pela marca, que é especializada em soluções de mobilidade e focada na comercialização e instalação de carregadores para veículos elétricos com potência entre 7,4 kW a 22kW.

“Estabelecemos a meta de ampliar em aproximadamente 40% o volume de vendas e faturamento da nossa rede. Consequentemente, conseguiremos ampliar a atuação do programa “Energia Solidária”, por meio do qual fazemos a doação de um sistema fotovoltaico, a cada mil projetos comercializados, para instituições selecionadas, que necessitam de apoio para seguir desenvolvendo suas atividades”, finaliza o executivo.

Na região, a primeira franquia da marca foi aberta em Osasco, em setembro do ano passado. Atualmente, a marca está presente nas cidades de Barueri e Cotia, além de contar com o centro de distribuição instalado em Itapevi.