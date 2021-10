Com unidades em Osasco e região, Popeyes oferece descontos especiais de aniversário

Conhecido por seu frango marinado em especiarias por 12 horas, o Popeyes celebra os três anos de sua chegada ao Brasil com descontos exclusivos. A rede tem unidades em Osasco e região, como no SuperShopping e no Parque Shopping Barueri.

Até esta terça-feira (12), os consumidores podem garantir combos especiais como o balde com 16 filés + 2 free refil por R$ 36,90. Todos os valores promocionais e cupons de desconto podem ser conferidos no aplicativo da marca, disponível para Android e IOS.

Desde sua chegada ao país, a rede de fast-food, que é administrada pela BK Brasil – responsável também pela operação do Burger King –, apresentou diversos lançamentos em seu cardápio, como o famoso The Sandwich, o clássico sanduíche de frango frito, sucesso nos EUA e em diversos países do mundo.

“Temos cumprido o nosso objetivo de oferecer aos consumidores verdadeiras experiências de degustação e de apresentar a todos o frango frito marinado por 12 horas e o tempero cajun que só nós temos”, ressalta Juliana Cury, diretora das marcas Popyes e Burger King no Brasil.

Atualmente, o Popeyes conta com mais de 50 unidades distribuídas pelo país e gera cerca de 750 empregos. Além disso, a rede de frango frito oferece experiências digitais para os consumidores, com aplicativo próprio e meios de pagamento tecnológicos.