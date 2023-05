Com unidades em Osasco, rede OXXO abre uma loja por dia: “vamos continuar nessa pegada”

Com unidades em Osasco, rede OXXO abre uma loja por dia: “vamos...

A rede mexicana de mercados OXXO, que tem ao menos cinco unidades em Osasco, pretende continuar em um acelerado ritmo de expansão no Brasil. A companhia criada joint venture do grupo Femsa e Raízen espera abrir 210 novas lojas até o fim do ano.

“A gente continua abrindo uma loja Oxxo por dia e o objetivo é continuar nessa pegada daqui para frente”, afirmou o CEO regional de Mobilidade da Raízen, Teo Lacroze, durante o Raízen Day, evento realizado para investidores na quarta-feira (24), em São Paulo.

Ainda durante o evento, o executivo afirmou ainda que o faturamento das lojas cresceu 44% no último ano.

O mercado de proximidade chegou em solo brasileiro em 2020, durante a pandemia, com a loja em Campinas, São Paulo, e não parou de crescer desde então. Atualmente, a rede conta com 325 mercados em diversas cidades.

Mas afinal, você sabe como se pronuncia OXXO?

A rede mexicana diz que muita gente faz essa pergunta desde que o mercado de proximidade chegou ao Brasil. “Temos pessoas falando Osho, outros dizem Oquissô, Ósho, Oxu”, lembra a companhia.

O grupo adotou, desde o ano passado, a pronúncia “Óquisso” em solo brasileiro e passou a usar suas páginas oficiais nas redes sociais para promover o nome, mas deixou claro, e com uma boa dose de humor, que o cliente “pode chamar do que quiser”. E aí, como você prefere chamar o mercado?

