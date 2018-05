Com Virada Cultural, Metrô e CPTM terão operação especial

Neste fim de semana a cidade de São Paulo recebe a 14ª edição da da Virada Cultural, evento que costuma levar grande público às apresentações no centro da Capital. Por isso, o Metrô e a CPTM terão operação especial para atender os usuários que circularem pelas linhas com destino aos shows.

Na CPTM, todas as seis linhas permanecerão operando das 4h de sábado (19) até a meia-noite de domingo (20). Durante a madrugada de domingo, entre 1h e 4h, o intervalo entre os trens será de 30 minutos e as estações ficaram abertas para desembarque.

Já as estações que têm integração com o Metrô estarão abertas tanto para embarque como desembarque. A exceção é a linha 13-Jade, que está em operação assistida, das 10h às 15h.

Na madrugada de sábado (19) para domingo (20), com exceção da linha 15-Prata, todas as demais linhas operadas pelo Metrô, funcionarão de maneira ininterrupta. A medida também será adotada na Linha 4-Amarela (Butantã–Luz), operada pela concessionária ViaQuatro.

Na linha 15-Prata do monotrilho, tanto no sábado como no domingo, as estações Vila Prudente e Oratório permanecerão fechadas para a realização de testes programados do novo sistema de controle dos trens. Os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), que circularão no trecho entre as estações.

O Metrô e a CPTM afirmam reforçarão o quadro de agentes de segurança principalmente nas estações próximas às apresentações do evento. A fim de orientar os usuários serão afixados cartazes nas estações e emitidas mensagens sonoras nos trens.

Compra antecipada e acesso de bicicletas

Para maior comodidade, as duas companhias recomendam a compra antecipada das passagens. De todo modo, caso isso não seja possível, haverá bilheterias funcionando em todas as estações do Metrô, durante a madrugada, para a venda de bilhetes de papel.

Quem utiliza bilhete único também poderá fazer recarga de créditos em todas as estações, em máquinas de autoatendimento. Na estação Anhangabaú, na linha 3-Vermelha, também haverá cabines de venda assistida (guichês de carregamento de BU) para atendimento presencial. Nas estações da CPTM integradas ao Metrô as bilheterias também estarão abertas.

Durante o evento, quem for acessar o sistema metroferroviário portando bicicletas deverá respeitar as regras em vigor. O embarque poderá ser feito a partir das 14h do sábado e até a meia-noite de domingo, sempre considerando o limite de quatro bikes por trem e o embarque no último vagão. Para os que possuem bicicleta dobrável, o embarque é liberado em qualquer horário, desde que esteja devidamente embalada.

Canais de atendimento ao usuário

Em caso de dúvidas, os usuários têm à disposição a Central de Informações do Metrô (0800 770 7722), que atende diariamente, das 5h à meia-noite. Já a Central de Atendimento da Via Quatro (0800 770 7100) atende de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 18h.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da CPTM funciona 24 horas pelo número 0800 055 0121. O posto de atendimento da Estação da Luz ficará aberto das 8h às 22h no sábado e das 6h às 17h de domingo.