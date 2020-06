Com Wi-Fi grátis, quadra e espaço pet, parque de Itapevi deve ficar pronto em julho

A construção do Parque da Cidade, o primeiro parque da história de Itapevi, está na fase final. De acordo com a Prefeitura, o espaço tem cerca de 87% das obras concluídas e devem ser finalizadas em julho.

O Parque da Cidade fica ao lado do Estádio Municipal, na Vila Nova Itapevi. Foram investidos R$ 16,8 milhões no espaço de lazer, que tem mais de 110 mil m², e começou a ser construído em maio do ano passado.

O primeiro parque de Itapevi terá 1,5 quilômetros de pista para caminhada e ciclovia, além de bicicletário, academia ao ar livre, espaço para crossfit, playground, praças de skate e de patins.

O equipamento também terá Wi-Fi gratuito, duas quadras poliesportivas, minicampo de futebol com grama sintética e de areia, praça de serviços com banheiros, espaço pet, pista de mountain bike e uma área de 15.700 m² para estacionamento de veículos.

Programa Itapevi Mais Verde

O projeto de paisagismo do Parque da Cidade foi concluído recentemente e já foram transplantadas cerca de 300 árvores adultas, de acordo com a administração municipal.

Ao todo, serão plantadas cerca de 2.500 mudas de árvores, que contribuirão com a restauração florestal do parque e de seu entorno. O plantio é realizado de acordo com o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental determinado pelo governo do estado em função das obras no espaço.

Antes da pandemia do novo coronavírus, foram plantadas 700 mudas com a participação dos alunos das escolas de Itapevi. O restante do plantio será finalizado até julho, de acordo com a administração municipal.

A ação faz parte do Programa Itapevi Mais Verde, mantido pela Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, que visa arborizar as áreas públicas com a participação dos munícipes.