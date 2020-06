Combate à Covid-19: Barueri reforça higienização de ruas, avenidas e unidades de saúde

A Prefeitura de Barueri tem realizado uma mega operação de higienização nas avenidas, ruas e demais locais públicos em combate ao novo coronavírus (covid-19). Na última sexta-feira (12), pontos de ônibus e demais lugares com circulação de pessoas no Centro, em Alphaville, entre outros bairros foram desinfectados.

Os bairros Jardim Silveira, Parque Viana, Jardim Belval, Vila Boa Vista, Engenho Novo, Jardim Califórnia e Parque Imperial também receberam o mutirão de higienização na sexta-feira. A ação é repetida em vários locais e acontece desde o dia 23 de março, por meio da Secretaria de Serviços Municipais em parceria com a Veolia Brasil/Proactiva.

Todos os dias o Velório Municipal é higienizado, de acordo com a administração municipal. Já os prontos-socorros Adulto e Infantil recebem a desinfecção dia sim, dia não. A ação contempla ainda outros locais como as Unidades Básicas de Saúde, secretarias municipais, Paço Municipal, bases da Guarda Municipal e do Demutran, além do Hospital Municipal de Barueri e o hospital do Jardim Paulista.

O trabalho de sanitização é realizado com aplicação de Peroxy Riccel, desinfetante hospitalar e limpador sem odor que é compatível com o meio ambiente e registrado na Anvisa, por equipes que utilizam caminhões-pipa, caminhões com wap (lavadora de alta pressão) e bombas costais.

O produto foi ainda utilizado nos terminais rodoferroviários do Centro, Jardim Silveira, terminais de ônibus do Parque Viana, Parque Imperial e Vale do Sol. Corrimãos de acesso ao Boulevard e Ganha Tempo e a passagem sob a linha férrea da CPTM também recebem a higienização.