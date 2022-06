Começa amanhã (30) a vacinação das pessoas com mais de 40 anos com a 4ª dose contra Covid em Barueri

Começa amanhã (30) a vacinação das pessoas com mais de 40 anos...

A aplicação da quarta dose para maiores de 40 anos da vacina contra Covid começa nesta quinta-feira (30) em Barueri. O imunizante deve ser tomado apenas após quatro meses da terceira dose.

Para quem teve Covid nas últimas semanas, é preciso esperar pelo menos 30 dias após o fim dos sintomas para tomar a nova dose. Já para aqueles com sintomas gripais, a orientação é aguardar pelo fim dos sintomas.

A vacina contra a Covid-19 está sendo aplicada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em horários específicos sem necessidade de agendamento. É necessário levar documento oficial com foto e o comprovante da terceira dose.

Veja aqui os endereços das UBS’s de Barueri.

Finais de semana e feriados

A UBS Benedito de Oliveira Crudo, que funciona no 1º andar do Centro de Especialidades, no centro, mantém a vacinação contra a Covid nos feriados e finais de semana das 8h às 17h.