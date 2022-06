Começa campanha de castração de cães e gatos em Osasco

Os munícipes de Osasco que desejam castrar e microchipar seu pet (cão ou gato) já podem ligar para a Central 156 (3651-7080) da Prefeitura para e fazer o agendamento.

A campanha, que começou na terça-feira (21), vai contar com os dois hospitais públicos veterinários da cidade (Vila Yara e Industrial Mazzei) além do Castromóvel para realizar as cirurgias. A unidade móvel ainda percorrerá os bairros de Osasco atendendo parte das demandas (somente de quem tiver cadastrado atendimento no 156).

A primeira etapa do Mutirão de Castração Animal vai ocorrer entre os dias 27 e 30 de junho, no Jardim Baronesa. No dia agendado, os tutores devem apresentar documento de identificação com foto e um comprovante de endereço de Osasco.

A expectativa é que, até o final do ano, sejam realizadas 5 mil castrações e microchipagens de cães e gatos.