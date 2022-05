Começa hoje a troca de ingressos para o show de Zé Neto e Cristiano

A Prefeitura de Itapevi inicia hoje (9) a troca de 2 kg de alimentos não perecíveis ou dois agasalhos novos ou em perfeito estado por ingressos para o show da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, marcado para o dia 26 de maio, às 18h no no Parque da Cidade.

A apresentação integra as comemorações dos 63 anos da cidade.

A troca será feita até o dia 16 de maio ou até acabarem os ingressos no Ginásio de Esportes de Itapevi (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro), de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

No sábado, as trocas serão feitas das 10h às 20h, e, no domingo, das 9h às 12h. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de pais e responsáveis para a retirada dos ingressos. Cada pessoa pode trocar até 5 ingressos.

O Parque da Cidade fica na Rua Dimarães Antônio Sandei – Vila Nova Itapevi.