Começa vacinação de idosos com 90 anos ou mais contra a covid-19 em Osasco

Seguindo o Plano Nacional de Imunização, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco iniciou nesta segunda-feira (8) a vacinação de idosos com 90 anos ou mais contra a covid-19.

De acordo com a administração municipal, nesta fase serão imunizadas 2.484 pessoas que fazem parte deste primeiro grupo. O horário de vacinação acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou ação simbólica na sexta-feira (5), para marcar o início da vacinação dos idosos que compõem esse grupo. Por conta da mobilidade reduzida, Terezinha Francisca da Silva e o marido, José Bento da Silva, receberam a primeira dose da vacina (AstraZeneca) contra a Covid-19 em casa.

Juntos há 62 anos, eles não esconderam a emoção do momento. “Ficar em casa todo esse tempo foi um período muito difícil. Estou muito feliz hoje em receber a vacina”, disse Terezinha.

José Bento agradeceu o trabalho dos profissionais da Saúde durante a pandemia e disse que já está ansioso para receber a segunda dose do imunizante. “A vacina é o caminho da saúde. Estou muito feliz e já estou esperando a segunda dose para poder sair de casa”.

A aposentada Anna De Góes, 93 anos, que tem comorbidade (hipertensa) declarou que estava ansiosa pela vacina: “Agora sinto um alívio imenso”. A idosa aproveitou para desabafar e fazer um apelo aos mais jovens. “Tenham paciência, fiquem em casa se não precisarem sair por causa de compromissos. Não devem pensar só em si, mas também nos pais, avós, na família. Logo também serão vacinados e isso (pandemia) acaba, se Deus quiser”.

Ela também foi imunizada com a vacina da AstraZeneca e como o intervalo entre as doses desse imunizante é de até 90 dias, ela receberá a segunda dose até o dia 5 de maio.

Como se vacinar:

A partir de segunda-feira, as 34 UBSs e os CAIs (Centro de Atenção ao Idoso) do Km18 e de Presidente Altino aplicarão a primeira dose da vacina nos idosos com 90 anos ou mais. Para receber a vacina, basta comparecer a uma das unidades com comprovante de endereço e documento com foto.

No caso de pessoas acamadas acima dos 90 anos, um familiar do idoso deverá ir a UBS de seu bairro para solicitar a vacinação em casa. Nesse caso é necessário apresentar um documento com foto e comprovante de residência da pessoa que receberá a dose.

No dia 15 de fevereiro começam a ser vacinados idosos a partir dos 85 anos. A vacinação contra a covid acontece sempre das 10h às 16h.