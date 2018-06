Começam amanhã inscrições para concurso com 117 vagas de agente de organização escolar em Osasco e região

Começam nesta segunda-feira, 11, as inscrições para um concurso público aberto pela Secretaria de Estado da Educação para preencher um total de 1.495 vagas de agente de organização escolar em toda a rede estadual de ensino. Nas Diretorias de Osasco, Carapicuíba e Itapevi são 117 oportunidades.

A diretoria osasquense tem 27 vagas e abrange apenas o município. A carapicuibana, com 52 oportunidades, abrange também a cidade de Cotia. A itapeviense, que tem 38 vagas, atua também em Barueri, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana do Parnaíba.

Próximo à região, há ainda 36 vagas na Diretoria de Ensino de Taboão da Serra.

Exige-se ensino médio completo. O salário-base é R$ 1.005,79 mais abono complementar de R$ 136,85, totalizando R$ 1.142,64. Há uma reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.

De acordo com o edital, são atribuições básicas do cargo: desempenhar suas atividades exclusivamente nas unidades estaduais de ensino, envolvendo a secretaria escolar, bem como o atendimento aos alunos e comunidade escolar em geral, de acordo com as necessidades da unidade escolar.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, pela internet, no site da CKM Serviços (www.ckmservicos.com.br), a partir das 10h desta segunda-feira, 11 de junho, até às 16h de 10 de julho. A taxa é R$ 32.

