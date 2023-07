Começam as obras da nova CEMEI do Jaguaribe, em Osasco

A Prefeitura de Osasco deu início às obras de construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) no Jardim Jaguaribe (Avenida Jaguaribe, 966).

publicidade

A nova escola, que está sendo construída em um terreno de 2 mil m², terá 900 m² de área construída e capacidade para atender 200 crianças em período integral.

A nova CEMEI vai receber o nome da mãe do vereador Josias da Juco, Jonias Martins dos Santos de Jesus, já falecida.

publicidade

As obras serão realizadas pela Construtora Tower, com previsão de entrega em 12 meses. No momento, o terreno passa por ações de terraplanagem na sequência deve ser iniciada a parte de fundação e alvenaria.

Segundo Rogério Lins, ainda este ano a Prefeitura deve iniciar as obras da CEMEI do Jardim Mutinga e da primeira unidade da Escola do Futuro, ambas na zona Norte.

publicidade