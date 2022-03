Começam as obras de canalização do Córrego do Vale do Sol

A prefeitura de Itapevi iniciou neste sábado (12), as obras da Fase 1 do projeto de canalização e drenagem do Córrego Vale do Sol, na região do Jardim Rainha. A obra visa combater as enchentes e alagamentos na região central, Jardim Rainha e Vale do Sol e vai contar com investimentos de R$ 34 milhões.

A Fase 1 da obras vai durar aproximadamente 18 meses e começa pela região central, na altura do Viaduto José dos Santos Novaes e nas vias Cesário de Abreu, Eleutério Marçal dos Santos, Leopoldina de Camargo, Manoel Alves Mendes, Luiz Manfrinato e Escolástica Chaluppe.

Na sequência, as obras avançam pelo Jardim Rainha, passando pelas ruas Benedito Dias Siqueira, Dr. José Pedro de Castro, Ana Araújo de Castro e Avenida Nove de Julho.

Para a Fase 2 está previsto o término da canalização das vias próximas ao Córrego Vale do Sol e, finalmente, na Fase 3, a construção do piscinão naquela região.

Os trabalhos de escavação da rua e o uso do maquinário pesado deverão ser utilizados nos próximos 15 dias. Assim, serão realizadas as demarcações e interdições de vias para a execução das obras

Também foi anunciada a criação no bairro da 1ª Escola do Meio Ambiente de Itapevi com o objetivo de formar jovens cidadãos críticos e reflexivos sobre a importância da sustentabilidade e do descarte de lixo e entulho em local apropriado, evitando que, no futuro, novos episódios de enchentes e alagamentos se repitam na cidade.