Comédia O Golpe é atração no Supercine hoje (23/01) na Globo

O Golpe é atração do Supercine hoje (23/01) na tela da TV Globo. Com Owen Wilson e Morgan Freeman no elenco, a comédia vai ao ar às 0h20 da madrugada deste sábado para domingo, logo após o programa Altas Horas.

O Golpe – Supercine hoje (23/01)

Sinopse: O criminoso Jack Ryan se envolveu em uma briga quando trabalhava em uma construção de propriedade do corrupto Ray Ritchie. Os policiais querem que ele vá embora do Havaí, mas o juiz Walter Crewes intervém e arranja trabalho para Jack nos bangalôs da praia. Lá, Jack conhece Nancy Hayes, a bonita e perigosa amante de Ritchie.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: The Big Bounce

Elenco: Bebe Neuwirth, Charlie Sheen, Gary Sinise, Morgan Freeman, Owen Wilson, Sara Foster

Direção: George Armitage

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia