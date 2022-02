Comerciante é executado a tiros em Barueri

O comerciante Ronaldo Sumaris, de 51 anos, foi morto a tiros, na manhã desta segunda-feira (14), no Jardim Silveira, em Barueri. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu, no pronto-socorro do Parque dos Camargos.

Ronaldo foi atingido com ao menos cinco tiros em frente a revendedora de gás da qual é proprietário, na avenida Brigadeiro Rodrigues Jordão. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima é baleada. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver quando um veículo branco se aproxima de Ronaldo e um indivíduo, que estava no carro, dispara contra ele.

A vítima era muito conhecida no bairro e costumava promover ações solidárias na comunidade. Em 2020, foi candidato a vereador em Barueri pelo PSC e tornou-se suplente da legenda.