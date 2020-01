Comerciante é executado em Barueri

O comerciante Marcos Aurélio Malaquias, de 30 anos, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (14), na rua Piracicaba, na Vila São Silvestre, em Barueri. Ele estava em um carro Hyundai Azera quando uma moto passou pelo local e um dos ocupantes disparou quatro vezes.

Três tiros acertaram o tórax e um atingiu a mão de Marcos, que chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Barueri, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A esposa e o filho, que estavam com o comerciante no veículo, não ficaram feridos.

A polícia investiga a motivação do crime. De acordo com o boletim de ocorrência, no local uma mulher entregaria no local uma quantia em dinheiro ao comerciante, que seria fruto da venda de um apartamento. Segundo o portal a R7, a polícia também suspeita de que Marcos atuava como agiota.

A Delegacia de Barueri investiga o caso.