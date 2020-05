Comerciante é morto com golpes de faca em Osasco

Um homem, de 39 anos, foi morto com golpes de faca, na madrugada da última quarta-feria (13). O comerciante foi atacado em frente ao portão da casa onde morava com a família, no Jardim Helena Maria, em Osasco.

A vítima chegou a ser socorrida por uma viatura do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no hospital.

O comerciante estava no pronto socorro com a mulher, quando recebeu uma ligação da cunhada, que o avisou sobre a presença de dois homens no portão da casa dele, chamando pelo nome da filha e da sobrinha.

O homem deixou a esposa no hospital e voltou para casa. Ao se aproximar do portão de casa, o comerciante foi atacado com golpes de faca no tórax.

A polícia procura por câmeras de segurança que ajudem na identificação dos suspeitos. O crime foi registrado no 10° DP.