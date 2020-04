Comerciantes de Barueri doam pizzas aos funcionários do pronto-socorro do Jardim Paulista

O trabalho dos profissionais da saúde durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19) tem sido reconhecido por muitas pessoas e comerciantes, que estão demonstrando solidariedade através de doações de lanches, pizzas e sobremesas.

Na noite da última quinta-feira (23), os profissionais que trabalham no pronto-socorro Vanderson César de Almeida, no Jardim Paulista, foram surpreendidos com pizzas doadas pela Pizza Mirus Burger, que fica no Parque Viana.

“Este foi mais um reconhecimento que os profissionais que estão na linha de frente contra o coronavírus estão recebendo”, comenta o gerente administrativo do PS, André de Oliveira Fernandes.

“Todos os dias profissionais da saúde têm recebido milhares de homenagens pelo mundo. São ações solidárias como essas que nos dão forças pra continuar lutando todo dia contra o coronavírus”, destaca o gerente em nome de toda a equipe.

Na última terça-feira, os profissionais do PS também receberam mais pizzas. Desta vez, 14 pizzas e 8 refrigerantes foram doados pela Padaria Central de Barueri.

A proprietária da Padaria, Tânia Cristina Saraiva Santana, que também é biomédica, diz saber exatamente o que esses trabalhadores estão passando e por isso faz o que pode para transmitir um pouco de conforto a eles. “Se todo mundo ajudar um pouco, quem sabe, conseguimos animá-los a ter ainda mais garra nesse momento tão difícil”.

A empresária parabeniza os funcionários pelo trabalho que está sendo desenvolvido durante a pandemia“É um incentivo para eles, porque a perda de pacientes acaba abalando. Eu sei o que é estar dentro de um hospital, ainda mais em uma situação de caos. Parabéns a todos, desde o faxineiro, os técnicos, recepcionistas, motoristas de ambulância, médicos, enfermeiros, todos, porque todos são fundamentais nessa luta”, destaca a empresária.

Ações como essa têm ocorrido em várias outras unidades de saúde do município. No mês de março, a unidade do Subway de Barueri, KFC e a Padaria Central também enviaram vários lanches aos profissionais da saúde.