Comerciários de Osasco e região aprovam pauta de reivindicação da Campanha Salarial 2018

Na última sexta-feira, 29 de junho, o Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor) realizou Assembleia Geral com a categoria, quando os trabalhadores aprovaram a pauta de reivindicação da Campanha Salarial 2018 – “Resista, lute, conquiste!”.

Publicidade

Neste ano, o Secor reivindica reajuste salarial de 5% (inflação + aumento real); a manutenção das cláusulas sociais e econômicas já previstas na última Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e mais 13 novas cláusulas que visam maior valorização da categoria comerciária; e que a CCT tenha validade de dois anos.

A pauta de reivindicação foi entregue ao sindicato patronal na mesma noite, quando o presidente do Secor, José Pereira da Silva Neto, e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e Região (SCVOR), Rafael Paes, assinaram o documento na frente dos comerciários presentes.

“Sabemos que essa será uma negociação difícil, já que o patronal tem as mudanças trazidas pela Reforma Trabalhista nas mãos. No entanto, permaneceremos unidos para garantir a manutenção de nossos direitos, um reajuste salarial justo aos comerciários, além de cláusulas que acreditamos trazer melhor qualidade de vida para a categoria”, afirmou Neto.

Durante a Assembleia, os trabalhadores contaram com sorteios de prêmios, de kits society e comes e bebes.