Comércio de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região volta a poder abrir até às 22h a partir deste sábado (6)

O governo do estado anunciou nesta sexta-feira (5) a inclusão das cidades da Grande São Paulo, como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e região, na fase Amarela do Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19. A mudança vale a partir deste sábado (6).

publicidade

A fase Amarela permite 40% de ocupação em academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques estaduais, com expediente de até dez horas diárias para restaurantes e 12 horas diárias para as demais. O atendimento presencial deve ser encerrado às 22h, exceto no comércio considerado essencial, como farmácias, postos de combustíveis e supermercados. Nos bares, as portas fecham mais cedo, às 20h. Eventos que geram aglomeração, como festas, baladas e shows continuam proibidos.

O governador João Doria (PSDB) declarou que o avanço do Plano São Paulo ocorre devido à diminuição nos índices da covid-19. “Com a queda do número de internações hospitalares pela terceira semana consecutiva e abertura de novos leitos, recomendamos a prefeitos e prefeitas que tenham cuidado e zelo e sigam a orientação do Estado. Prefeitos responsáveis salvam vidas”, afirmou.

publicidade

Na etapa laranja, que vale até esta sexta para as cidades de Osasco e região, o funcionamento dos serviços não essenciais é limitado a até oito horas diárias, com atendimento presencial máximo de 40% da capacidade e encerramento às 20h. O consumo local em bares está totalmente proibido.

Além da Grande São Paulo, evoluem para a fase Amarela a partir deste sábaod (6), as regiões de Araçatuba, Baixada Santista, Campinas, Presidente Prudente e Registro. Já as áreas de Barretos, Marília, Ribeirão Preto e Taubaté vão progredir para a fase Laranja do Plano São Paulo.

publicidade

Durante a semana, o governo do estado já havia voltado atrás e acabado com a restrição para o funcionamento do comércio não essencial nos fins de semana.