Comércio de Osasco deve ter sua própria “Black Friday”, anuncia ACEO

Durante encontro com o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), realizado na manhã desta quinta-feira (2), na sede da entidade, a Associação Comercial e Empresarial de Osasco (Aceo_ anunciou a intenção de realizar, de 20 a 25 de novembro deste ano, a “Promosasco”, inspirada na Black Friday. A campanha deve ter uma semana de promoções e descontos em mais de mil estabelecimentos de comércio e serviços da cidade.

A promoção deve aproveitar o período de feriado do Dia da Consciência Negra em São Paulo (Capital) e cidades vizinhas para atrair consumidores para o Calçadão de Osasco e outras áreas comerciais, aproveitando o fato da data não ser feriado na cidade para fomentar as vendas locais. “A ideia é que os comerciantes da cidade consigam fazer promoções bastante vantajosas para os consumidores locais e regiões vizinhas”, destacou Denis Mello, superintendente da associação.

Com o slogan “uma cidade em promoção”, segundo Mello, a proposta é de que a redução de preços seja possível em produtos e serviços específicos, de forma a não chegar a causar prejuízos, como, segundo ele, ocorre com a Blackfriday, que acontece mais ou menos no mesmo período.

Durante o encontro com o prefeito Rogério Lins, do qual também participaram os secretários de Governo e Indústria e Comércio, Sérgio Di Nizzo, e Trabalho, Lau Alencar, a diretoria da ACEO apresentou novos planos da entidade. O novo presidente, Amir Gomes dos Santos, reafirmou a intenção de “buscar parcerias com a Prefeitura, com as secretarias que tem relação direta com o empreendedor em Osasco, mas também com instituições representativas de Osasco”.

“O objetivo é ter a associação forte para mostrar os caminhos”, destacou Amir, que substituiu o André Menezes de Melo após o afastamento dele da instituição.

Apoio da Prefeitura

O prefeito Rogério Lins disse apoiar a proposta da ACEO e já apontou medidas que poderão auxiliar no desenvolvimento da “Promosasco”, como o reforço do policiamento no Calçadão, graças ao aumento do efetivo da Guarda Municipal (atualmente os novos GCMs estão em treinamento), além de ações de zeladoria e divulgação da iniciativa.

Em sua fala, Lins também destacou avanços da atual administração, como a redução de gastos com folha de pagamento, o aumento do número de atendimentos das unidades básicas de saúde de 14 mil para até 24 mil pessoas diariamente, além de novos investimentos em pavimentação e iluminação de LED que deverão melhorar as condições de trânsito e segurança na cidade.