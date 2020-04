Comércios de Carapicuíba ignoram a quarentena

O programa “Balanço Geral Manhã”, da Record, exibido nesta quinta-feira (23), mostrou o desrespeito à quarentena em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), em Carapicuíba.

Enquanto boa parte dos estabelecimentos estão com as portas fechadas, muitos comércios voltaram a funcionar normalmente e outros estão funcionando com meia porta aberta, descumprindo o decreto estadual da quarentena que se estendeu até o dia 10 de maio.

A reportagem mostrou calçadas e pontos de ônibus cheios, além de muitos veículos nas ruas, mesmo com a recomendação de evitar sair de casa e manter o distanciamento social. “É preocupante porque a gente não tem suporte para tudo isso e combater essa doença”, disse uma mulher que sai de casa somente porque precisa trabalhar.

+ Carapicuíba tem 27 bairros com casos confirmados de coronavírus

Um munícipe defendeu os comércios que retomaram as atividades. “Eu acho certo. Tem que trabalhar porque o pessoal está todo na rua, é a mesma coisa. Se fosse para parar e ficar em casa tudo bem, mas as pessoas ficam na rua”.

