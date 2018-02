Comissão de Direitos Humanos da OAB de Osasco fará reunião aberta à comunidade

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (OAB) da Subseção de Osasco convida advogados e munícipes em geral para a primeira reunião pública do órgão. A proposta da reunião pública, primeira do gênero a ser realizada na história da OAB Osasco, é fazer a nomeação de membros e colaboradores e deliberar sobre palestras e aprovação de projetos para este ano.

Publicidade

Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Osasco, Alexandre Volpiani Carnelós, um dos maiores desafios é desmistificar o trabalho exercido pela instituição. “Cuidamos de problemas das pessoas no cárcere sim, mas também temos lutado contra corrupção, organizamos palestras para arrecadar alimentos, atendemos casos de saúde, segurança pública, palestras sobre cidadania dentre outras muitas outras coisas”, discorre o Presidente.

Entre advogados, membros e colaboradores, a comissão de Direitos Humanos já conta com 25 voluntários que recebem denuncias via e-mail que vão de violações de direitos a corrupção no poder público. “Agora poderemos fazer isso de forma mais extensiva e num âmbito maior. Mais um pouco e teremos um Plantão semanal”, diz Alexandre.

Ele ainda ressalta que o trabalho feito contra a corrupção deve ser feito em conjunto e com apoio da população, pois “dependemos quase que exclusivamente de denúncias para poder apurar em conjunto com a Comissão de Direito Administrativo e a Seccional da OAB SP, que nos apoia em qualquer necessidade”.

Para confirmar presença, entre em contato via e-mail ou telefone

Tel: (11) 3683- 4736 – e-mail: [email protected]org.br

Serviço:

Local: Av. das Flores, 707, CEP.: 05110-100 – Osasco/SP

Data: 26 de fevereiro

Horário: Das 17h às 19h