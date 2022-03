Comissão vai à Câmara reivindicar preservação do Museu de Osasco

Nessa terça-feira (15), os vereadores de Osasco receberam uma comissão de moradores da cidade que foram até o parlamento reivindicar o restauro e manutenção do patrimônio histórico.

A preservação do Museu de Osasco foi um dos principais itens da pauta de reivindicações da comissão, formada pelo ex-vereador Aluísio Pinheiro, o arquiteto e urbanista Pietro Mignozetti, Rosa Eleutério e Roque Aparecido Silva.

A comissão foi ouvida pelo presidente do Legislativo, Ribamar Silva (PSD), que se comprometeu a buscar diálogo com o secretário de Cultura, Cláudio Henrique da Silva (Claudio da Locadora), além de outros interlocutores, para juntos encontrarem soluções para as questões referentes à preservação do museu e do patrimônio histórico da cidade.

“Vamos ver se o secretário de Cultura pode vir até aqui para que possamos conversar e debater a questão com vocês. Todos nós temos o interesse em valorizar e preservar o patrimônio histórico da nossa cidade”, frisou Ribamar Silva, pedindo aos vereadores mais atenção aos problemas expostos pelo grupo.

Aluísio Pinheiro pediu aos vereadores prioridade para ao problema. “Precisamos pensar em uma cidade que permita desenvolvimento, crescimento, preservação do patrimônio histórico e mobilidade”, afirmou o ex-vereador, lembrando aos demais sobre os espaços que estão na pauta da preservação da Comissão. “Temos o Museu, os teatros, a biblioteca municipal. Não podemos deixá-los desaparecer”, finalizou.

O presidente da Frente Parlamentar Nossa História, Rogério Santos (PL), convidou os membros da comissão a participarem das reuniões da frente e a vereadora Ana Paula Rossi (PL), presidente da Comissão Permanente da Educação, Cultura e Esporte, declarou que os membros da Comissão têm discutido a questão da preservação do patrimônio histórico há tempos.

“Formamos um comitê específico para tratar desse problema. Nós estamos falando sobre a situação do Museu há um bom tempo, já visitamos o local e temos muito interesse em solucionar os problemas para que nossa história seja preservada”, frisou a parlamentar.