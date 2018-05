Comitiva chinesa de Pequim vem a Osasco conhecer projetos na educação

Com o objetivo de estreitar as relações de amizade com cidades irmãs e conhecer projetos e ações no âmbito de atividades educacionais e culturais para intercâmbio com instituições estrangeiras, a delegação chinesa, formada por integrantes da Comissão Educacional da cidade de Pequim, esteve em Osasco na segunda-feira, 28, para participar de uma agenda fechada com a prefeitura e a Secretaria de Educação (SED), para conhecer equipamentos e programas de desenvolvimento educacional da rede municipal de ensino.

A visita foi intermediada pelo presidente da Associação de Intercâmbio Econômico e Cultural Brasil-China (Chibraiec), Xu Lien, e pelo secretário do Departamento de Assuntos Internacionais, Paulo Henrique de C. Miranda.

A delegação foi recebida pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) e a primeira-dama Aline Lins na Sala de Reuniões do gabinete. Acompanharam a reunião, o secretário de Educação, José Toste, o diretor do Departamento de Relações Internacionais, José Rodrigues de Oliveira Neto, e demais secretários municipais.

O chefe do Executivo agradeceu a vinda dos chineses ao Brasil e, em especial, a Osasco, enaltecendo os índices positivos do município, que é o 8º PIB do Brasil e a 2ª maior economia do estado. Além de Osasco, a delegação chinesa visitará outras duas cidades: São Paulo e Rio de Janeiro.

“Osasco busca parcerias e investimentos na área educacional e esse intercâmbio é muito importante para o município. A cidade tem nota acima da média do governo federal no Ideb; 70% das crianças com idade entre zero e seis anos já estão na escola; o município é considerado livre do analfabetismo, tem diversas faculdades, como a Federal de São Paulo (Unifesp), as particulares, Unifieo, Anhanguera e Uninove; na área tecnológica tem a Fatec, a ETEC e a Fito, entre outras instituições de ensino, e na rede municipal tem mais de 67 mil alunos, com idade entre 4 meses e 11 anos, distribuídos entre 141 escolas”, ressaltou o prefeito Rogério Lins.

Por sua vez, o vice-diretor da Divisão de Relações Internacionais da Comissão Municipal de Educação de Pequim, Ren Jun, apresentou algumas das ações da capital da China.

“Pequim tem uma cultura muito forte em intercâmbio. É uma cidade com longa história na área da Educação, tanto que muitas das nossas universidades são referência e ficam em primeiro lugar na província da China. Os ensinos básico e médio são bem fortalecidos e todos os anos o presidente de Pequim investe mais e mais em educação. Não só em educação, mas em cultura e outros setores. Viemos apresentar nossa proposta de intercâmbio e estamos com grandes expectativas em fecharmos parcerias com Osasco”, concluiu Ren Jun.

Ao término do encontro, o grupo trocou presentes e posou para a foto oficial. Em seguida, a delegação seguiu com o secretário José Toste para a sede da Secretaria de Educação (SED), para conhecer os programas educacionais.

Dentre os projetos apresentadas à Comissão Educacional da cidade de Beijing pela SED estão:

1) Projeto Eu Tenho Futuro, que engloba diversas ações como Informática na Escola; Férias na Escola; Escola de Educadores; Mais Tempo na Escola, e Escola na Minha Casa.

2) Horta na Escola

3) Oficina Ler é Uma Viagem

4) Rugby na Escola – em parceria com a CCR

5) Contação de Histórias – em parceria com a Planneta Educação

6) Educação Ambiental

7) Plataforma Khan Academy – projeto inovador firmado entre a Prefeitura e a Fundação Lemann para alunos dos 5º anos do Ensino Fundamental I e da EJA

8) Leitura Itinerante – incentiva a leitura em casa

9) Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) – parceria com a PM há 15 anos

10) Segurança na Escola – Ronda Escolar em parceria com a GCM Osasco

11) Alimentação Escolar de Qualidade – eleita em 3º lugar na lista geral de melhor merenda de SP pela Indsat

12) Material Escolar e Uniforme a todos os alunos da rede municipal de ensino

13) Formação Continuada de Professores

14) Concurso Professor Inovador – elege e publica os melhores projetos apresentados pelos professores da rede

15) Projeto Ciência Hoje

16) EJA – Educação de Jovens e Adultos

17) Educação Inclusiva – oferece Ecoterapia, Hidroterapia e Agentes de Inclusão auxiliando o professor regular na sala de aula

A delegação também conheceu a EMEF Marechal Bittencourt, localizada no centro de Osasco, a mais antiga da rede e tombada como patrimônio histórico. O grupo apreciou a estrutura e ainda acompanhou uma aula de prática esportiva e o ensaio da turma do quinto ano para as festividades juninas da escola.

Futuramente será realizada uma Feira de Intercâmbio Internacional para promover oportunidades de cooperação técnica e educacional entre os estudantes das duas cidades. A data ainda não foi definida. Estuda-se ainda quais serão as instituições parceiras que firmarão o intercâmbio educacional. A viagem foi toda custeada pela delegação chinesa.

Sobre a Associação de Intercâmbio Econômico e Cultural Brasil-China (Chibraiec) é uma entidade civil sem fins lucrativos com sedes em São Paulo e Beijing. Foi fundada no ano 2000 e objetiva estreitar as distâncias linguísticas, geográficas e culturais entre as diversas regiões do Brasil e da China. Desde sua fundação, a entidade tem sido uma ativa mola propulsora do desenvolvimento da cooperação sino-brasileira.