Como se tornar ‘Jovem Cidadão’, primeiro emprego de muitos paulistas

No programa Jovem Cidadão, da Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho, por meio de estágio remunerado, jovens entre 16 e 21 anos podem adquirir experiência profissional e desenvolver habilidades específicas. Essa é uma maneira de fazer com que os alunos agreguem novos valores a sua formação com a inserção no mercado de trabalho.

“O principal desafio é o jovem tomar consciência da sua importância na jornada laboral, na vida profissional. Por isso, é importante entender o mecanismo, a convivência com um novo mundo e com novos funcionamentos”, comenta o gerente do setor de Seguro-Desemprego da SERT, Miguel Sanchez.

COMO PARTICIPAR

Os jovens interessados em participar do programa devem realizar o cadastro nas secretarias das escolas, postos de atendimento Poupatempo e PAT ou pelo site www.meuprimeirotrabalho.sp.gov.br, que também pode ser utilizado pelas empresas para a oferta de vagas. É necessário, no entanto, que o aluno esteja regularmente matriculado e com frequência efetiva na escola.

“Desde que o Programa foi criado, em 2000, nós já colocamos mais de 195 mil jovens no mercado. É dar uma oportunidade, um crescimento ou mesmo uma profissão a eles. Muitos estagiários têm chance de ser contrato pela empresa”, explica a coordenadora do Jovem Cidadão, Deise Maria de Souza Lima.

Depois que realizam as inscrições, os candidatos são chamados para uma entrevista de emprego de acordo com as exigências da empresa. Se aprovado, é feito um contrato de seis meses, podendo ser renovado por mais seis. A jornada de trabalho varia entre 4 e 6 horárias diárias de segunda à sexta.

Aos 17 anos, Kaique Soares de Moraes conseguiu uma oportunidade no Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), na capital paulista. O estudante do terceiro ano do ensino médio completou quatro meses como Jovem Cidadão. Ele conta que ficou sabendo do programa pela mãe, que o levou a uma unidade Poupatempo para realizar o cadastro.

“Em menos de um mês da minha inscrição eu já fui chamado para a entrevista. Quando eu recebi a notícia da contratação, fiquei muito feliz. É uma ótima oportunidade”, completa.

Para a coordenadora do Kaique e diretora do Recursos Humanos do DAEE, Dulce Maria Rodrigues, essa é uma oportunidade incrível e um diferencial para o currículo desses jovens. “A empresa já teve outros Jovens Cidadãos além do Kaique. Hoje, alguns deles continuam trabalhando com a gente até hoje. Eles acrescentam muito à equipe”, afirma.

Além do acompanhamento de estágio e psicossocial, o Estado oferece curso online com certificado, bolsa-auxílio de R$ 65 mensais, seguro de vida e acidentes pessoais. Pela empresa, a remuneração mínima é de R$ 3,13 por hora mais auxílio-transporte.