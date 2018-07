Compadre Washington vai deixar É o Tchan

O cantor Compadre Washington vai deixar o grupo É o Tchan depois do carnaval de 2019. Beto Jamaica deve passar a comandar a banda sozinho.

“A saída do cantor já era algo planejado, mas não seria anunciada neste momento. Em respeito aos fãs, sobretudo por ter vazado a informação de modo não oficial, a diretoria antecipa o comunicado de que o cantor se despede dos vocais da banda após o carnaval 2019 e que, até lá, ele cumprirá toda a agenda de shows”, afirmou o grupo, por meio de comunicado.

Compadre Washington está há 26 anos no É o Tchan, que viveu seu auge nos anos 1990, com sucessos como “Dança da Cordinha” e “Dança do Bumbum.