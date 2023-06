Complexo esportivo de Cotia é reformado e ganha grama sintética

A reforma do Complexo Esportivo Pedro – Campo Beira Rio, no Jardim Rio Cotia, foi entregue no domingo (25). Jogos amistosos ao longo do dia marcaram a estreia do novo campo que ganhou grama sintética e minicampos para a implantação de escolinha de futebol.

No entorno do espaço foi implantada uma infraestrutura de esporte e lazer para a população. “Além do campo, a população agora tem uma quadra poliesportiva, área de caminhada, academia ao ar livre”, comentou o prefeito Rogério Franco. “Além disso, implantamos iluminação moderna em todo o complexo para que a população possa utilizar este espaço no período noturno também”, completou.

Veteranos do futebol marcaram presença em campo nos amistosos, que contaram com a participação dos ex-jogadores Viola e Índio. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente participou da programação com o plantio e doação de mudas de árvores.

