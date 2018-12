Complexo Maria Campos será interditado hoje a partir das 9h e pode ficar fechado por 48 horas

A Prefeitura de Osasco anunciou que o complexo viário Maria Campos será fechado para obras de manutenção preventiva a partir das 9h desta quarta-feira (19).

Os trabalhos devem durar até 48 horas, ou seja, o complexo viário, que liga a zona Norte ao Centro de Osasco e dá acesso às Marginais Pinheiros e Tietê e à rodovia Castelo Branco, pode ficar interditado até a manhã de sexta-feira (21).

O Demutran vai realizar uma operação para apontar caminhos alternativos aos motoristas.

O prefeito Rogério Lins divulgou um vídeo (assista abaixo) na qual ele pede a colaboração dos motoristas, compartilhando a notícia da interdição com os amigos e buscando rotas alternativas para amenizar os transtornos da interdição.

A Prefeitura não deu mais detalhes sobre o que será feito na “manutenção preventiva” no local. No entanto, no mês passado, com o destaque gerado nas redes sociais e na mídia em geral por uma fissura no viaduto, a administração municipal declarou que ela é causada por um “desgaste natural” na borracha das juntas de dilatação, que seria trocada “nos próximos dias”.

