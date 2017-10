Compra de iPhone com cartão de Marcelo Rezende gera novo atrito entre filho e namorada do apresentador

O clima de guerra dos filhos do apresentador Marcelo Rezende, que morreu aos 65 anos vítima de um câncer, no mês passado, e namorada dele, Luciana Lacerda, continua. Agora, Diego Esteves fez acusações por Luciana ter usado o cartão de crédito de Marcelo Rezende para comprar um iPhone para ela.

“Você acha que é amor uma pessoa comprar um iPhone de R$ 5 mil com o cartão do amado quando ele está em coma? Imagino a sua resposta. Então, reflita antes de opinar sobre a vida alheia. Se meu pai me ensinou, é a ser uma pessoa justa”, escreveu o filho de Marcelo Rezende no Instagram.

Questionada por seguidores, Luciana disse que comprou o iPhone com autorização de Marcelo Rezende. “O filho não tinha conhecimento da minha vida de casal. Quero deixar bem claro a todos o seguinte: A confiança do Marcelo era tão grande a mim que eu tinha cartões, senhas e cheques. A compra do telefone foi realmente realizada com autorização do Marcelo pois o meu aparelho havia dado pane”, postou ela, também no Instagram.

Antes deste atrito, os filhos do jornalista já haviam trocado a fechadura da casa onde Luciana vivia com Marcelo Rezende, no Tamboré, na prática expulsando ela de casa. Na ocasião, Luciana acabou acolhida na casa do apresentador Geraldo Luis, amigo do casal, antes de voltar para o Rio de Janeiro.

Ela também já havia sido barrada pelos filhos algumas vezes na tentativa de visitar o namorado em seus últimos dias no hospital.