Compras seguras: crianças ganharão pulseiras de identificação no Calçadão de Osasco

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco está distribuindo pulseiras de identificação para as crianças acompanhadas dos pais nas compras de final de ano, no Calçadão de Osasco. A ação faz parte da Operação Natal Seguro, que vai aumentar o policiamento no Calçadão e nos comércios de bairro.

O objetivo da ação é garantir a segurança das crianças e dar mais tranquilidade aos pais. Para que isso ocorra, os responsáveis dos pequenos deverão incluir informações nas pulseiras e, caso as crianças se afastem deles, fica mais fácil localizá-las.

Para a Operação Natal Seguro, foram mobilizados 150 GCMs das Operações Especiais, Ronda Escolar, Ciclistas e Motociclistas, além de equipes dos plantões operacionais.

Alguns bairros receberão a Operação Natal Seguro, sendo eles: Presidente Altino, Jardim Roberto, Praça do Salgado, Vila Pestana, Bela Vista, Jardim D’Abril, Jardim Veloso, Santo Antônio, Vila Yara, Campesina, Jardim Helena Maria, Rochdale, Jardim Baronesa, Vila dos Remédios e Jardim Mutinga.