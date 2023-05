Concessionária realiza ação “Café na Passarela” no trecho de Barueri do Rodoanel para a conscientização de pedestres

Concessionária realiza ação “Café na Passarela” no trecho de Barueri do Rodoanel...

A CCR Rodoanel, concessionária que administra o trecho oeste do anel viário, realiza nesta quarta-feira (17), das 7h às 9h, a ação educativa “Café na Passarela” com o objetivo de conscientizar os pedestres que circulam pela região a utilizarem os dispositivos da rodovia para realizar a travessia de forma segura, evitando acidentes e mortes por atropelamento.

Na ação, na altura do km 16 do Rodoanel, Ramo E, região de Barueri, serão servidos café, leite, pães e bolachas a todos que participarem. Além disso, os pedestres receberão materiais educativos e orientações sobre travessia segura.

Para o coordenador de operações da empresa, Joelson de Mendonça Ferreira, o fator comportamental é fundamental para evitarmos acidentes de trânsito. “A dinâmica da rodovia é muito diferente do contexto urbano, onde a velocidade é mais baixa, quando comparada com a velocidade média das rodovias que é de 100 km/h. Um deslize, um tropeço pode ser fatal na rodovia, por isso reforçamos a importância do uso dos dispositivos de segurança nas rodovias”, alerta.

