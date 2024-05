Concessionária realiza operação para retirada de treliça no km 17 do Rodoanel, em Osasco

Concessionária realiza operação para retirada de treliça no km 17 do Rodoanel,...

A CCR RodoAnel realiza neste sábado (1º), a partir das 22h, a operação especial de tráfego para a retirada de treliça de pórtico aéreo localizado no quilômetro 17 da pista externa – sentido Régis Bittencourt – do Rodoanel Mário Covas, na região de Osasco.

Para a realização da operação, a partir das 22 horas de sábado, será necessário o fechamento alternado de duas faixas de rolamento.

Para a retirada da treliça, das 2h30 às 3h30 de domingo (2/6), está prevista a interdição total da via e a realização de comboio. Após o término desta etapa, o tráfego será liberado e fluirá por duas faixas. A previsão de liberação total da via neste trecho é às 5 horas de domingo.

Para orientar os motoristas, o trecho será amplamente sinalizado pela concessionária, com apoio da Polícia Militar Rodoviária. Os clientes podem obter as condições de tráfego no trecho oeste do Rodoanel por meio do 0800 773 6699, pelo WhatsApp (11) 2664-6140 ou no site www.rodovias.grupoccr.com.br