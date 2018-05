Concessionária tem vagas abertas para pessoas com deficiência

A CCR ViaOeste, concessionária que administra o Sistema Castello-Raposo, e a CCR RodoAnel, responsável pelo Trecho Oeste do RodoAnel, iniciam na próxima segunda-feira, 21, novo processo seletivo em seu Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência (PcDs).

As concessionárias fazem parte do Programa de Concessão de Rodovias de São Paulo. Até o fim de 2018, as empresas realizarão mais três processos seletivos para PcDs. As inscrições para esta primeira etapa podem ser realizadas até o próximo dia 25, sexta-feira.

O programa tem como objetivo desenvolver profissionais e capacitá-los para o trabalho na área de Arrecadação. As novas contratações estão previstas já para início em julho.

Viviane de Lara, gestora da área de Gestão de Pessoas da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, destaca que “a contratação de pessoas com deficiência fortalece a equipe, estimulando o respeito pela diversidade no ambiente corporativo”. É requisito para a avaliação que os candidatos apresentem laudo médico, independente da deficiência.

A concessionária prioriza candidatos que morem em cidades de seus trechos de atuação, em especial Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Jandira, São Paulo e Santana de Parnaíba.

Os candidatos interessados podem enviar currículos para: GP-PA.ViaOeste@grupoccr.com.br