Concreto de pista do Rodoanel cai na Autonomistas e via é interditada no sentido Carapicuíba

Concreto de pista do Rodoanel cai na Autonomistas e via é interditada...

Uma parte de concreto da pista do Rodoanel caiu e causou a interdição de faixa da avenida dos Autonomistas, no limite entre Osasco e Carapicuíba, nesta segunda-feira (31).

De acordo com a CCR Rodoanel, concessionária que administra a via, a forte chuva que caiu na madrugada de hoje pode ter sido a causa da queda do concreto que fez um buraco na pista.

Já no trecho da Autonomistas que passa sob o Rodoanel, as faixas da esquerda, no sentido Carapicuíba, foram isoladas para a realização dos reparos. Equipes da CCR estão no local para orientar o desvio do tráfego.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio à ocorrência, por volta das 12h16, e afirma que a Defesa Civil também foi chamada. Não houve feridos. A orientação é para que motoristas evitem a região, que apresenta tráfego lento.