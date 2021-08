Concurso abre vagas de nível médio técnico na Marinha

Saiu o edital do concurso para o Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) da Marinha, voltado para candidatos do sexo masculino, com nível médio técnico em Mecânica ou Eletroeletrônica, com idade entre 18 e menos de 25 anos no dia 1º de janeiro de 2022, entre outros requisitos.

São 20 vagas para atuação na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha. Os rendimentos após a formação são de R$5.699,25, já com adicionais, referentes à graduação de Terceiro-Sargento.

As inscrições serão aceitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br entre os dias 24 de agosto e 26 de setembro. A taxa será de R$ 70.

Este concurso conta com diversas etapas e dura cerca de um ano e meio de formação. Há provas objetivas com questões da área profissional e redação. Além disso, há ainda os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Câmara Hiperbárica (CH), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD) e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH). Além disso, há o Curso de Formação de Sargentos para o QTPA e o Curso de Subespecialização de Submarinos para Praças.

