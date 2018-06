Concurso com 500 vagas na Polícia Federal tem salários de R$ 11,9 mil e R$ 22,6 mil

A Polícia Federal lançou nesta sexta-feira (15) o edital de concurso público com 500 vagas, nos cargos de delegado (150 vagas), perito (60), agente (180), escrivão (80) e papiloscopista (30).

Publicidade

O salário para os cargos de escrivão, papiloscopista e agente de polícia federal é de R$ 11.983,26. Para delegados e peritos, R$ 22.672,48.

Os candidatos a escrivão, agente e papiloscopista devem ter curso superior em nível de graduação em qualquer área. Para delegado, é exigido diploma de bacharel em direito e comprovação de 3 anos de atividade jurídica ou policial. Para perito, exige-se nível superior em áreas como ciências econômicas, análise de sistemas, ciências da computação, engenharia civil, medicina e farmácia, entre outras.

O certame será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A inscrição será feita apenas via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18, no período entre 10 horas do dia 19 de junho de 2018 e 18 horas do dia 2 de julho. A taxa para concorrer aos cargos de agente, escrivão e papiloscopista é de R$ 180,00. Para delegado e perito, o valor é R$ 250,00.

Todas as informações a respeito do concurso estão disponíveis no site http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18.