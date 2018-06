Concurso de miss agita a terceira idade de Osasco

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Aline Lins, prestigiaram na sexta-feira, 8, a 8ª edição do Miss e Mister Melhor Idade de Osasco 2018. O evento aconteceu no Centro de Eventos Pedro Bortolosso (Avenida Visconde de Nova Granada, 513, Km 18) e reuniu cerca de 400 pessoas, entre as quais familiares dos participantes.

Este ano, a festa contou com 127 participantes, sendo 108 mulheres e 19 homens. “Espero que todos os candidatos e candidatas se divirtam, porque independentemente do resultado todos são vencedores por sua história de vida”, disse Rogério Lins, na abertura do evento.

“A exemplo de outras ações que desenvolvemos, este evento (Miss e Mister) é um trabalho que faz parte do serviço de assistência social ao idoso, com o empoderamento da mulher e do homem da terceira idade”, completou a secretária de assistência social, Elsa de Oliveira.

Os candidatos foram levados ao palco e apresentados aos jurados pelo vocalista do grupo Trio Los Angeles, Márcio Mendes. Os critérios avaliados foram elegância, simpatia e desenvoltura, com notas de 5 a 10.

Os vencedores foram: Ivete Rocha de Moraes, 66 anos (Miss Melhor Idade); Walter Souza Pereira, 79 (Mister Melhor Idade); Santilia Dias Arruda da Silva, 66 (Miss Elegância); Luiz Roberto de Souza Coelho, 64 (Mister Elegância); Edite Vieira do Nascimento, 72 (Miss Simpatia); e Vicente da Silva, 66 (Mister Simpatia).

A Miss Melhor Idade e o Mister Melhor Idade 2017, Almerinda Barbosa Magnani e Mário Costa, também participaram do evento e passaram as faixas aos novos eleitos, que participarão da etapa estadual do Miss e Mister Melhor Idade.

A entrada do público foi a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os mantimentos serão destinados às ações da Secretaria de Assistência Social, que promoveu o evento.

A vice-prefeita Ana Maria Rossi, que participou como jurada, secretários municipais e a deputada federal Renata Abreu também prestigiaram a festa.