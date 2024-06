Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2024 de Carapicuíba será neste sábado

Neste sábado, 8 de junho, a partir das 18 horas, o CEEAC Planalto (Centro de Educação, Esportes, Artes e Cultura), localizado na Estrada do Jacarandá, 2.871, em Carapicuíba, recebe o Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2024. O evento, gratuito e aberto ao público, promete uma noite de celebração à beleza e à experiência dos participantes.

O concurso busca valorizar a autoestima e a participação social dos idosos, mostrando que a idade não é um obstáculo para a realização de sonhos e para o reconhecimento da beleza e do carisma. Os candidatos e candidatas desfilarão no palco do CEEAC Planalto, disputando os títulos de Miss e Mister Melhor Idade 2024.

A animação da noite ficará por conta do Trio Los Angeles, que promete embalar o público com muitos sucessos do passado.