Concurso público abre 60 vagas na Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba abre nesta quarta-feira (24) inscrições para concurso público com 60 vagas na Guarda Civil Municipal. Do total de vagas, quatro são reservadas para pessoas com deficiência e outras quatro para mulheres em situação de violência doméstica. Também haverá a formação de cadastro reserva.

O salário para guarda civil municipal de 3ª classe em Santana de Parnaíba será de R$ 2.455,98 para jornada de 40 horas semanais ou de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Poderá ser incluso o Adicional pelo Regime Especial de Trabalho de Proteção Municipal preventiva – RETPMP, no valor de R$ 1.227,98 conforme critérios estabelecidos na Lei Municipal n° 3.695/2018. O guarda civil municipal também receberá vale alimentação no valor de R$ 321.

Para se inscrever no concurso público é necessário ter 18 anos ou mais, o ensino médio completo, estatura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres, ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB e estar em dia com as obrigações eleitorais.

Seleção e como se inscrever no concurso público com vagas na Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba:

A seleção será realizada por meio de prova escrita, teste de aptidão física, prática de direção veicular, avaliação psicológica específica, além de exame médico específico e toxicológico, investigação social e comportamental, e curso de formação da Guarda Civil Municipal, todos de caráter eliminatório.

A prova escrita, composta por questões objetivas e uma redação, está prevista para ser aplicada no dia 9 de julho de 2023, em Santana de Parnaíba.

Já as inscrições no concurso público devem ser feitas entre esta quarta-feira (24) e o dia 20 de junho, no site do Instituto Mais, onde podem ser encontradas mais informações sobre o certame. A taxa de inscrição é de R$ 54. Leia aqui o edital.

