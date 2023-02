Concurso público abre vagas para mulheres na Guarda Civil Municipal de Carapicuíba

Estão abertas as inscrições para o concurso público com quatro vagas exclusivas para mulheres na Guarda Civil Municipal de Carapicuíba. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais a serem distribuídas em escala e plantões.

Além da remuneração de R$ 1.220, são oferecidos 100% RETP e abono mensal de R$ 180, cesta básica no valor de R$ 150, vale transporte e 40 kg de sacola básica.

Os requisitos exigidos para participar do concurso público da GCM de Carapicuíba são: ser do sexo feminino, ter o ensino médio completo, altura mínima 1,60m e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “A e B”. Além disso, é necessário ter idade entre 18 e 35 anos e estar quite com a Justiça Eleitoral.

Processo seletivo e inscrições no concurso público da GCM de Carapicuíba:

A seleção será feita por meio de testes de aptidão física, prática, exame médico, avaliação psicológica e prova objetiva. A prova terá 20 questões de conhecimentos específicos, sendo 15 de Língua Portuguesa e 5 de Matemática, e está prevista para ser aplicada no dia 23 de abril.

Já as inscrições devem ser feitas no site do RBO Concursos e vão até o dia 17 de março. A taxa é de R$ 25. Leia aqui o edital.

Além deste, a Prefeitura de Carapicuíba está com inscrições abertas para concurso público com 84 vagas em diversas funções.