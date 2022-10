Concurso público da Câmara de Santana de Parnaíba abre 20 vagas em diversos cargos

Foram prorrogadas até o dia 6 de novembro as inscrições para concurso público da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. São oferecidas 20 vagas em cargos de nível médio e superior, com salários que variam entre R$ 2,1 mil e R$ 7,4 mil, de acordo com a função.

As oportunidades que exigem o ensino médio completo são: auxiliar de serviços gerais (4), guarda de patrimônio (4), recepcionista (2), copeira (2) e agente administrativo (2).

Já os cargos de analista legislativo (2), agente de contratação pública (1), contador (1), ouvidor (1) e tesoureiro (1) exigem formação superior completa.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. Além da remuneração, serão oferecidos auxílio alimentação mensal no valor de R$ 853,60 e auxílio transporte diário de até R$ 25 (exclusivo para os cargos de nível médio).

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 4 de dezembro. Os candidatos dos cargos de nível médio responderão questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. Já os de nível superior terão questões de língua Portuguesa, Noções de Informática e Conhecimentos Específicos.

Como se inscrever no concurso público da Câmara de Santana de Parnaíba:

Os interessados têm até o dia 6 de novembro para acessar o site do Instituto ACCESS e fazer a inscrição, com taxa de R$ 70 para nível médio e R$ 110 para superior. Leia aqui o edital.